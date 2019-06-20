Konsey üyesi albaya 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski albay Murat Koçyiğit'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay'da sivillere ateş eden sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski albay Murat Koçyiğit'e, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

FETÖ'nün darbe girişimini planlayan ve idare edenler arasında yer alan Murat Koçyiğit, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.



Olay tarihinde Jandarma İstihbarat Okul Komutanı olan Koçyiğit, darbe planlaması kapsamında firari Adil Öksüz'ün öncülüğünde 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada toplantılara katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığıyla ilgili darbe görevlendirmeleri, onun verdiği bilgilerle yapıldı. Kendisi ise darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde görevlendirildi.



15 Temmuz'da üsse giden Koçyiğit, Ahmet Özçetin'in misafiri olduğu ve "sosyal etkinlik" için geldiği yalanlarını söyleyerek nizamiyeden içeri girdi.

İhanet üssünde darbenin başarılı olması için sabaha kadar uğraştı. Gece boyunca Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ'cülerle irtibatta olan Koçyiğit, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından alınan ilk ifadesinde "Akıncı Üssü'ne arkadaşım Ahmet Özçetin'i ziyaret amaçlı gittim." dedi.



Koçyiğit, savcılık sorgusunda ise üste bulunmasıyla ilgili şunları söyledi:



"O gece bilgi amaçlı Jandarma Okullar Komutanını aradım. Bana Akıncı Üssü'nde ne işimin olduğunu sorarak, kışlaya dönmemi söyledi. Ben de fırsat bulunca geleceğimi söyledim ancak giriş çıkışlar kapalı olduğu için Akıncı Üssü'nden çıkamadım. Daha sonra TRT'den yayını gördüm, saat 02.00 sıralarında da nizamiyeye vatandaşlar gelmeye başladı. Bu durumda dışarı çıkmanın daha da tehlikeli olacağını düşündüm ve orada bekledim. Ertesi sabah savcılar geldi ve gözaltına alındım. Akıncı'ya arkadaş ziyareti için gittim, darbe olacağını bilsem kesinlikle gitmezdim."



Koçyiğit'e, "Ziyaretine gitmek istediğiniz Ahmet Özçetin'i ne kadar tanıyorsunuz? Arkadaşlığınız ve samimiyetiniz ne boyutta?' diye soruldu. Koçyiğit de "Resmi olarak arkadaşız, ailecek görüşmüşlüğümüz yok. Yeni görevine istinaden nezaket ziyaretine gittim." cevabını verdi. Koçyiğit'e, bu iddiası üzerine, Özçetin'in üsse bir yıl önce atandığı hatırlatıldı ve ziyaret için neden 15 Temmuz'u seçtiği soruldu. Koçyiğit'in yanıtı, "Demek ki kendimi öyle ayarlamışım." oldu.

Hakim huzurunda Koçyiğit'e, Özçetin'i "ziyaret" öncesinde aramadığı ve üsse ziyaret saatleri dışında geldiği belirtildi. Koçyiğit ise "Göremeseydim de Akıncı Üssü'nü gezerdim. İlk kez gidiyordum nasılsa." ifadesini kullandı.

Koçyiğit, soru üzerine yakalandığı sırada üzerinden çıkan bin 100 doların "kefen parası" olduğunu iddia etti.

Darbe gecesi ABD ile şahsi telefonundan iki kez telefon görüşmesi yaptığını da inkar etti.

Koçyiğit'in telefonunda ByLock da bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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