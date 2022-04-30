Son dakika haber: Kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

Takla atıp ters dönen araçta anne ve 2 çocuğu yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Ters dönen araçta anne ve 2 çocuğu yaralanırken çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alaşehir-Denizli karayolu Alaşehir Borsa kavşağında saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Alaşehir'den Denizli yönüne giden Ülkü Günlü yönetimindeki 35 NMD 17 plakalı otomobil Alaşehir Ticaret Borsası kavşağına yaklaşırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bariyerlere çarptı sonra taklalar atarak, karşı şeride geçti. Ters dönen araçta bulunan sürücü Ülkü Günlü, çocukları Hatice Serra Günlü ve Bayram Enes Günlü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 unsurları tarafından hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 13 yaşındaki Bayram Enes Günlü ve anne Ülkü Günlü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Hatice Serra Günlü ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.