Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çan - Yenice karayolu, Kalburcu köyü sapağında R. Kaplan idaresindeki 17 HK 754 plakalı, Renault Broadway markalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:51 - Kaynak: İHA
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