Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı

26.05.2022 21:50
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Gökçebey ilçesi yakınlarında Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Zonguldak istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 34 CSY 789 plakalı otomobilin iddialara göre başka bir araç sürücüsünün tehlikeli seyretmesi nedeniyle karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen D.G. idaresindeki 67 EV 436 plakalı otomobile çarptı Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri muhtemel bir patlamaya karşı araçların elektrik bağlantılarını keserken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralanan M.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Diğer sürücü D.G.'nin de hastanedeki tedavisi sürüyor.

(MS-OA

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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı
YORUMLAR
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Pendik'te karşı şeride geçen otomobilin kaza anı kamerada Pendik'te karşı şeride geçen otomobilin kaza anı kamerada Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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