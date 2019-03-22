Konya 65 Milyon Dolarlık Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının Temeli Atıldı

65 milyon dolarlık ASELSAN Konya
Silah Sistemleri fabrikasının temeli atıldı
ASELSAN'ın, Konyalı işadamlarıyla birlikte, uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceği 65 milyon dolar yatırımla gerçekleşecek olan silah sistemleri fabrikasının 1'inci etabının temeli atıldı. Aselsan
, savunma sanayi sektöründeki Konyalı 24 sanayiciyle birlikte Aselsan Konya Savunma Sanayi şirketini kurdu. Yüzde 51'i hissesi Aselsan'a ait olan şirket tarafından Konya'da kurulacak fabrikada uzaktan komutalı silah sistemleri üretilecek. 65 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşecek tesisin 1'inci etabının temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Törene Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün
, Konya Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu
ve davetliler katıldı.
Aselsan Konya Savunma Sanayi şirketinin yüzde 49 hissesine sahip, Konya Savunma Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, bugün temeli atılan tesisin yıllık 1,4 milyar dolar gelir elde etmesini hedeflediklerini söyledi.
Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de, konuşmasında Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin başta Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
olmak üzere 18 farklı ülkenin hizmetine sunulduğunu söyledi. Görgün, " 3 bin adet üzerinde Aselsan uzaktan komutalı silah sistemleri 30'dan fazla farklı platform üzerinde yurtiçi ve yurtdışı birçok kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. " dedi.
Konya'da kurulacak fabrikanın 65 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu ifade eden Görgün, "Konya'da sanayi sektöründe hizmet veren 24 firmanın kendi arasında kurmuş olduğu Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ve Aselsan ortaklığı ile ülkemizde silah ve silah sistemleri konusunda öncü rol üstlenecek bir fabrika kurulmaktadır. Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi adı altına kurulan ve hisselerinin yüzde 49'u Konya firmalarına, yüzde 51'i Aselsan'a ait olan fabrikaya uzaktan komutalı silah sistemleri ve hali hazırda yurtiçinde üretilemeyen silahların üretimi için 65 milyon dolarlık yatırım yapılmıştır." diye konuştu.