Konya bölgesinde 680 kilometre dere ıslahı gerçekleştirildi

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Konya 4. Bölge Müdürlüğünde, bu yıl 680 kilometre dere ıslahı ve 250 kilometre de yol çalışması yapıldığını açıkladı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ suyu doğru şekilde yönetmenin yanı sıra taşkın ve sel gibi suyun zararlarının da önüne geçmek için de faaliyet gösteriyor.

Sahip olduğu iş makinaları ve deneyimli operatörleri ile çevre düzenlemesinden kanal-gölet temizliğine, tahkimattan dere ıslahına, kazıdan yol çalışmasına kadar birçok alanda çalışan DSİ, yürüttüğü çalışmalarla yaşam standartlarını yükseltiyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, açıklamasında, Konya 4. Bölge Müdürlüğü'nde de bu yıl yoğun tempoyla çalışmaların yapıldığını belirtti.

Dere ıslahı ve kanal temizliğinin vatandaşın can ve mal kaybına uğramaması açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Konya bölgesinde farklı noktalardaki toplam 680 kilometre ıslah ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. İklim şartlarından ötürü ortaya çıkan yol bozulmalarına karşın 250 kilometre yol çalışması yapıldı. Öte yandan Ereğli Akgöl Sazlıkları, Seydişehir Kuğulu Park ve Sarayönü Beşgöz'de yoğun çalışmalar yürüterek, buraların çehresini değişti. Yürüttüğümüz her faaliyet vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan etki ediyor. DSİ işçisiyle, mühendisiyle, iş makinesiyle devletinin ve milletinin hizmetinde. İş makinalarımız dere ıslahı, rusubat temizliğinde ve sınır dışı operasyonda kahraman ordumuzun yanında görev yapıyor."