Konya Büyükşehir Belediye Başkanı vahşet sonrası öz eleştiri yaptı: Eksiklerimiz var - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı vahşet sonrası öz eleştiri yaptı: Eksiklerimiz var

26.11.2022 11:57

Konya'da hayvan barınağında bir kişinin elindeki kürekle köpeklere vurarak ölümlerine neden olduğu görüntülerin ardından 2 kişi tutuklandı. Konuya ilişkin konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu menfur olay bizi çok üzdü. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla gidererek inşallah bu konuda Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konya'da Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklerin kürekle vurularak öldürülmesi ülkede infial yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken görüntülerde 2 şahıs tutuklandı. Cezaevine gönderilen ve köpeğe kürekle vuran şahıs, "Köpek bana saldırdı, panikle birkaç kez kürekle başına vurdum." dedi.

"MENFUR OLAY BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Öte yandan ortaya çıkan görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açıklamalarda bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin Türkiye'nin en modern hayvan barınağı olduğunu söyleyen Başkan Altay, "Bunu iddia ile söylüyorum. Biz bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Hem hayvan barınağımızın fiziki yapısı hem de hayvanlarla ilgili yürüttüğümüz projeler tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hayvan barınağımızda; ameliyathanelerin, röntgen cihazlarının, laboratuvarların, hatta küvözlerin bulunduğu bir ameliyat sistemine sahibiz. Bugüne kadar 6 binin üzerinde hayvanı sahiplendirdik. Türkiye'de sadece sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır. Biz bunları yaparken birinin zorlamasıyla, birinin dayatmasıyla yapmadık. Biz bunu insanlık görevi olarak görüyoruz. Konya bu konuda hassas olması gereken en önemli şehir. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. 'Yaratılan her şeyi Yaratan'dan ötürü seviyoruz. Yaşanan bu menfur olay bizi de çok üzdü ama bu olay bu konudaki azmimizi ve kararlılığımızı asla ortadan kaldırmaz. Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanları için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"ANLAŞILAN O Kİ KONTROLÜMÜZDE BAZI EKSİKLERİMİZ VAR"

Yaşanan olayın Konya'ya mal edilemeyeceğini belirten Başkan Altay, "Tabii gönül isterdi ki Konya'nın ismi böyle anılmasın. Biz Konya'nın her manada öncü olması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz aynı azim ve kararlılıkla hem insanımıza hem tüm canlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca tekrar üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum; bu münferit bir olaydır. Bu yapılanlar Konya'ya mal edilemez. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla gidererek inşallah bu konuda Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DERSLER ÇIKARARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; bir insan olarak, bir Konyalı olarak söylüyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Vahşice bir olay. Bütün bu yapılanların gölgelenmesine de izin vermemek lazım. Sokakta çocuklarımızın güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri ve onların hayatlarını korumamız için belediyelerin bütçe harcaması gerekiyor, belediyelerin bazı zorlukları yenmesi gerekiyor. Biz bu konuda da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı vahşet sonrası öz eleştiri yaptı: Eksiklerimiz var - Son Dakika

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