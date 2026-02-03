Konya'da Avrupa Pist Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konya'da Avrupa Pist Şampiyonası Heyecanı

Konya\'da Avrupa Pist Şampiyonası Heyecanı
03.02.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Olimpik Velodromu'nda 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın üçüncü günü sona erdi.

Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın üçüncü gününde ilk seans yarışları sona erdi. Konya'nın ev sahipliğinde devam eden şampiyonanın üçüncü gün sabah seansında sporcular finale ve bir üst turlara yükselmek için kıyasıya yarıştı.

Erkekler Scratch Yarışı elemeleriyle başlayan üçüncü günün ilk seansı, dört ayaktan oluşan Kadınlar Omnium Yarışı'nın Scratch etabıyla devam etti. Seans programında ayrıca Erkekler Sprint Yarışı sıralama turları, 1/16 ve 1/8 finalleri ile Erkekler Bireysel Takip elemeleri yer alırken, seans Kadınlar Omnium Yarışı'nın ikinci ayağı olan Tempo Yarışı ile tamamlandı. Erkekler Scratch Yarışı elemeleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Finale yükselecek 22 sporcunun belirlendiği elemelerde; ilk seride Alex Vogel (İsviçre), Nejc Peterlin (Slovenya) ve William Tidball (Büyük Britanya), ikinci seride ise Alvaro Navas Marchal (İspanya), Vincent Hoppezak (Hollanda) ve Franz-Josef Lasser (Avusturya) ilk üç sırada yer aldı.

Velodromda Türk sporcuların mücadelesi sürüyor

Erkekler Scratch Yarışı'nın 30 tur (7,5 kilometre) üzerinden koşulan elemelerinin 2. serisinde mücadele eden Ramazan Yılmaz, başarılı bir performans sergileyerek finale yükseldi. Yılmaz, 40 tur (10 kilometre) üzerinden akşam seansında gerçekleştirilecek final yarışında 22 bisikletçi arasında yer almaya hak kazandı.

Günün ikinci yarışı Erkekler Bireysel Sprint Elemelerinde çeyrek finale çıkan en hızlı 8 isim belli oldu

Erkekler Bireysel Sprint Yarışı elemelerinde çeyrek finale yükselen isimler Dünya Rekortmeni Matthew Richardson (Büyük Britanya), Dünya Şampiyonu Harrie Lavreysen (Hollanda), Harry Ledingham-Horn (Büyük Britanya), Dominik Topinka (Çekya), Tom Derache (Fransa), Nikita Kiriltsev (AIN), Mateusz Rudyk (Polonya) ve Maximilian Dörnbach (Almanya) oldu.

Kadınlar Omnium'da ilk iki etap geride kaldı

Dört ayaktan oluşan Kadınlar Omnium yarışının ilk iki etabı olan Scratch Yarışı ve Tempo Yarışı, yüksek tempolu ve çekişmeli anlara sahne oldu. Kadınlar Omnium Yarışı'nda ilk iki etabın tamamlanmasının ardından genel klasmanda; Shari Bossuyt (Belçika) toplam 74 puanla ilk sırada yer alırken, Anna Morris (Büyük Britanya) 72 puanla ikinci, Lea Lin Teutenberg (Almanya) ise 66 puanla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'yi de Reyhan Yakışır temsil etti.

Erkekler Bireysel Takip Yarışında finale çıkan isimler belli oldu

4 Kilometre Erkekler Bireysel Takip Yarışı elemelerinin ardından finale yükselen isimler netlik kazandı. Altın madalya mücadelesinde, Danimarka bisikletinin yükselen yıldızlarından Juel Robin Skivild 4: 01.365 süresiyle birinci sırada yer alırken yarı final mücadelesi için istikrarlı performansıyla dikkat çeken Lev Gonov ile eşleşti. Sporcu altın ve gümüş madalya için mücadele edecek. Bronz madalya mücadelesi için ise bu yıl Takım Takip disiplininde bronz madalya kazanan Büyük Britanyalı Matthew Bostock ile İtalyan bisikletçi Renato Favero piste çıkacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Ramazan Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya'da Avrupa Pist Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:47:15. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Avrupa Pist Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.