Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akseki yönünden Beyşehir ilçe merkezine doğru seyir halindeki 34 CND 900 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi yol ayrımında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle beton direk devrilirken, araç alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Bir süre sonra kaza yerine gelerek aracı kendisinin kullandığını iddia eden Muhammet G, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan yangın, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.