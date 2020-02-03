Konya'da glutensiz ekmek büfesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da glutensiz ekmek büfesi açıldı - Son Dakika

Konya'da glutensiz ekmek büfesi açıldı

7 saat önce

Meram Belediyesi tarafından, çölyak hastaları için glutensiz ekmek satışı gerçekleştirecek büfe açıldı.

Konya'da glutensiz ekmek büfesi açıldı, System.String[]

Meram Belediyesi tarafından, çölyak hastaları için glutensiz ekmek satışı gerçekleştirecek büfe açıldı.

Yaka Caddesi Çolak Hoca Camisi karşısında kurulan büfede çölyak hastaları için üretilen glütensiz ekmeklerin satışına başlandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, büfeyle Meram'da yaşayan çölyak hastalarının önemli bir sorununu çözdüklerini belirtti.

Kavuş, vatandaşların glutensiz ekmekleri bu büfeden kolayca temin edebileceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çölyak hastaları, normal ekmek tüketemiyorlar. Onların sağlıkları adına ihtiyaç duyacakları besine en kolay ve en rahat şekilde ulaşabilmeleri adına glutensiz ekmeklerin satılacağı bu büfenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yola başta dezavantajlı vatandaşlarımız olmak üzere Meram'da yaşayan herbir hemşehrimizin hayatına dokunabilme ve kolaylaştırabilme hedefiyle çıktık. Bu sebeple bu küçük büfe bile vatandaşımıza hizmet yolunda önemli bir görevi yerine getireceği için çok değerlidir."

Büfenin açılışına AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, Meram İlçe Sağlık Müdürü Muammer Özdemir, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Konya Çölyak Derneği Başkanı Şerife Sadakatli de katıldı.

Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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