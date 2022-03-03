Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
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Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı

03.03.2022 10:55
Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, işçi taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, işçi taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. yönetimindeki 27 AJR 629 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile Hikmet D. idaresindeki 42 ACT 053 plakalı işçi servisi minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerden biri devrildi. Kazada sürücülerden Hikmet D. ile araçta bulunan işçilerden Abdurrahman Ş., Mustafa B., Ramazan G., Abdullah K., Ahmet G., Ümit B., Veli Ç., Mustafa M., Ömer Fatih Ö., İsmail B., Ömer G., İsak A., Mahmut Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İsmail Sünbül-İHA)

Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı
Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı

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Seydişehir, Minibüs, Konya, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'da işçi taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika


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