Konya'da izinsiz define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde 3 kişi izinsiz define ararken suçüstü yakalandı.
Hacılar Mahallesi'nde Jandarma ekiplerinin önleyici kolluk faaliyeti esnasında park halindeki bir aracın yakınında bir kazma bulundu.
Yapılan araştırma sonucunda B.T, İ.T. ve M.Ö. ellerindeki dedektörle yakalandı.
Operasyonda şüphelilerin define aramakta kullandığı ekipmana el konuldu.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: AA
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