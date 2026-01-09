Konya'daki Fırtına Hasar Tespiti - Son Dakika
09.01.2026 16:18
Vali Akın, rüzgar ve fırtına sonrası zarar gören yerlerde inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Akın, Kadınhanı Kaymakamlığında kurulan kriz masasında yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, hasar tespit süreci, sahadaki mevcut durum, alınan tedbirler ve kurumlararası koordinasyon çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İlçelerde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin hazırlanan sunum, ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere ele alındı.

Toplantı sonrası Kadınhanı'nda zarar gören konutlarda ve bölgede incelemelerde bulunan Akın, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi amacıyla tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konya'da dün etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrilmiş, elektrik hatları kopmuş, araçlar hasar görmüştü.

Kaynak: AA

