Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01.10.2022 12:22
Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Akşehir- Antalya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda Erol A. (44), Erşan A. (22) ve Osman B. (37) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Erol A, Erşan A. ve Osman B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erol A. yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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