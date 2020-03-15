Konya Valiliğinden

Konya Valiliği, karantina bölgesi olarak Konya'nın seçilmesinin umreden dönen vatandaşların çoğunluğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması, geniş sağlık imkanına sahip olması ve Konya Havaalanı'nın uluslararası yolcu kabulü yapması hususları değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Devletimiz tarafından uygulanmakta olan korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışında seyahat amaçlı bulunan (umre seyahatleri dahil) tüm vatandaşlarımızın ülkemize dönüşleri genel bir planlamaya göre yapılmaktadır. Bu kapsamda umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız, Ankara ve Konya illerinde karantinaya alınmıştır. Valiliğimize ulaşan ve sosyal medyaya yansıyan bazı paylaşımlardan karantina bölgesi olarak neden ilimizin seçildiği ve herhangi bir vaka durumunun olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir. Daha önceki umre kafilelerinde şikayeti olmayan vatandaşlarımızın evinde 14 gün izole edilme uygulaması, umreden dönen bir vatandaşımızda korona virüs saptanmasıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararıyla değiştirilmiş, yeni uygulamaya göre şikayeti olmasa da vatandaşlarımızın evlerine gönderilmeden uygun bir mekanda 14 gün izole edilerek takip edilmelerine karar verilmiştir. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri olan vatandaşlarımız da ayrıca değerlendirilmektedir. Bu uygulama, endişe edilecek bir durum olduğu için değil, tamamen tedbir amaçlı olup, karantina bölgesi olarak ilimizin seçilmesi umreden dönen vatandaşlarımızın çoğunluğunun Konyalı olması, uygun ve yeterli sayıda yurt kapasitesinin bulunması, geniş sağlık imkanına sahip olması (izolasyon ve tedavi yapılabilecek hastane, uzman ekip, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri ekibi) ve Konya Havaalanı'nın uluslararası yolcu kabulü yapması hususları değerlendirilerek Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. Valiliğimizce konuya ilişkin her türlü çalışma titizlikle takip edilmektedir" denildi.

(İHA)