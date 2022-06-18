Konyalı Camii'nin temelleri yeniden atıldı

Zeytinburnu Belediyesi 2019 yılında yaşanan Silivri depreminin ardından hasar gören Konyalı Camii'nin temellerini yeniden attı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, camiYİ2023 yılındaki Ramazan Bayramı'nda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek "Allah, bayram namazını Konyalı Camii'nde kılmayı nasip etsin" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, 26 Eylül 2019'da yaşanan Silivri depreminin ardından Konyalı Camii'ni depreme dayanıksız olduğu için mühürledi. Camiyi güvenlik tedbirleri çerçevesinde yıkan Zeytinburnu Belediyesi kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün düzenlediği törenle temellerini yeniden attı.

Şehit Cihan Karagözlü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Konyalı Camii Temel Atma Töreni'ne AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Zeytinburnu Müftüsü Mehmet Münip Şallıoğlu, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Tören, Konyalı Camii İmamı Akif Aksoy'un okuduğu Kur'anı Kerim Tilaveti ile başladı.

ÖMER ARISOY: HEDEF 2023 RAMAZAN BAYRAMI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Konyalı Camii'nin temelini bugün yapılan törenle atıyoruz. Yüklenici firma 15 Mayıs 2023'te cami inşaatını tamamlayacağı belirtti. 2023'ün Nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nı hedef koyuyorum. Allah bayram namazını Konyalı Camii'nde kılmayı nasip etsin" dedi.

BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Yeşiltepe Mahallesi, 1858 ada üzerinde kurulacak Konyalı Camii toplam 2 bin 864 metrekarelik inşaat alanı ile Yüksek Mimar Aydın Yüksel tarafından projelendirildi. Bin kişilik kapasiteye sahip Konyalı Camii'nde ayrıca 21 araçlık otopark, 24 kişilik 3 derslik, 195 metrekare kurs binası, 87 kişilik taziye evi, avlu, modern tuvaletler, abdesthaneler, çayhane ve dernek odası bulunacak.