Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Konyaspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Konyaspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Süper Lig'in ilk yarısında beklenen performansın altında kalan ve ikinci yarıya takviyeli bir kadroyla girmeye hazırlanan Konyaspor, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada ameliyat olan Ferhat Öztorun ve grip olan Sukubic katılmadı. Henüz kampa dahil olmayan Mia da, yarın Antalya'ya gelerek kampa katılacak. Bu isimlerin yanı sıra kadroda olmasına karşın, lisans çıkartılmayan Uğur Demirok, Diagne'nin takımdan ayrılmasının ardından yeniden kadroya dahil edildi. Aynı şekilde kadroda olmasına karşın, ismi bildirilmeyen bir başka isim olan Zuta da, ikinci yarı kadrosunda kendisine yer buldu.

"HER ŞEY ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

İdman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Aykut Kocaman, kötü bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Ancak yeni yılda kendinize inanın. İkinci yarıda bizim için her şey çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Antalya kampı boyunca sabahları güç ve kondisyon, akşamları ise taktik ağırlıklı çalışacak olan Konyaspor, salı günü Bursaspor'la, perşembe günü Altınordu'yla ve cumartesi günü de Ümraniyespor'la hazırlık maçı yapacak. Öte yandan Konyaspor'da Sportif Direktör olarak göreve getirilen Mehmet Yıldırım da antrenmanı takip etti. Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Konyaspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı
Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!

Son Dakika Haberleri
01:52 Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
01:36 AFAD verilerine göre, saat 01.11'de İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem... - Son Dakika
01:36 Urla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
01:29 İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
01:26 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 01:54:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]