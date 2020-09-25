Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan 11 işçiden 8'i taburcu edildi - Son Dakika

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz 'e bağlayan Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatının Bayburt kesiminde, ilk belirlemelere göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada 11 işçi yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürdürülüyor.

Trabzon , Erzurum ve Gaziantep 'teki hastanelerde tedavisi süren 3 işçinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tünel inşaatında dün gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirtilen patlamanın ardından yaralanan işçilerden 8'i, tedavi gördükleri Bayburt Devlet Hastanesi 'nden taburcu edildi.

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