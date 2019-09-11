Son Dakika Haberleri: Köpeğini bulan kişiye 500 TL para ödülü verdi
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Köpeğini bulan kişiye 500 TL para ödülü verdi

44 dakika önce

Zonguldak'ta yaşayan Ali Şen, pincher cinsi köpeğini bulan kişiye söz verdiği gibi 500 TL para ödülü verdi.

Köpeğini bulan kişiye 500 TL para ödülü verdi, System.String[]

Zonguldak'ta yaşayan Ali Şen, pincher cinsi köpeğini bulan kişiye söz verdiği gibi 500 TL para ödülü verdi.


Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yaşayan Ali Şen'in (35) pincher cinsi köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Mahalle sakinlerinden Gökdeniz Aktaş, pincher cinsi köpeği çocukların elinden alarak sahibi Ali Şen'e teslim etti. Şen, söz verdiği gibi köpeği bulan Aktaş'a 500 TL para ödülü verdi.


Ali Şen, söz verdiği gibi para ödülünü verdiğini söyleyerek, "Köpeğim birkaç önce bahçemden alınmıştı. Sağ olsun Gökdeniz Aktaş isimli arkadaşımız köpeği götüren çocukların ellerinden alarak bana getirdi. Ben de söz verdiğim gibi 500 TL para ödülü verdim. Çocukların köpeği oyun oynamak için götürdüklerini öğrendik. Bu yanlış. Keşke bana söyleseydiler ben zaten köpeği onlara sevdirirdim. Neyse önemli olan benim köpeğime kavuşmam. Gökdeniz isimli arkadaşa teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Terakki Mahallesi, Zonguldak, Ali Şen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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