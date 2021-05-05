Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü - Son Dakika

Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü

05.05.2021 10:35
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü, System.String[]

Sancaktepe'de sabah saatlerinde mahalle sakinlerini ürküten bir olay yaşandı. Su kanalının üzerinden geçen köprünün korkuluklarında ipe asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin boynunun kırık olduğunu tespit etti.

Sabah saat 08.30 sıralarında çevredekilerin ihbarı ile Abdurrahmangazi Mahallesi'nin içerisinden geçen su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu.

BOYNU KIRILMIŞ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı.

"BİZ SESLERİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIK"

Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü - Son Dakika


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