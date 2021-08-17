Körfez'de 17 Ağustos şehitleri unutulmadı - Son Dakika

Körfez'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yılında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Körfez Asri Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Dua sonrasında protokol üyeleri depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Acısı ilk gün ki gibi taze. Allah, ülkemize bir daha böyle felaket ve acı yaşatmasın. Mekanları cennet olsun" dedi. - KOCAELİ