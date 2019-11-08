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Son Dakika Güncel Körfez'de kaldırımlar yenileniyor

Körfez'de kaldırımlar yenileniyor

7 saat önce

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışması başlattı.

Körfez'de kaldırımlar yenileniyor, System.String[]

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışması başlattı.


Eş zamanlı olarak mahallelerde çalışma yürüten Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım yenileme ve kilit parke taşı döşeme işlemlerini gerçekleştirdi. Vatandaşların talepleri ve ekipler tarafından belirlenen bölgelerde çalışma yapıldı.


Mimar Sinan Mahallesi, Çamlıtepe ve Kirazlıyalı Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yenileme çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşama aşama tüm mahallelerde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşlar ise yaptıkları talepler sonrası yürütülen çalışmalardan dolayı Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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