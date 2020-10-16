Korona virüs denetimleri Yenice ilçesinde devam etti - Son Dakika

Korona virüs denetimleri Yenice ilçesinde devam etti

16.10.2020 11:55
Korona virüs denetimleri Yenice ilçesinde devam etti, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid-19 tedbirleri denetimleri konulu genelgesi kapsamında Vali Fuat Gürel'in yönetim ve koordinasyonunda Yenice ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid-19 tedbirleri denetimleri konulu genelgesi kapsamında Vali Fuat Gürel'in yönetim ve koordinasyonunda Yenice ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren halk pazarı, fırın, pastane, lokanta, market, çay ocağı ve kafeteryalarda hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Vali Fuat Gürel, işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulunarak maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

Vali Gürel'e denetimlerde Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ile ilçe protokolü eşlik etti. - KARABÜK

Korona virüs denetimleri Yenice ilçesinde devam etti
Korona virüs denetimleri Yenice ilçesinde devam etti
Korona virüs denetimleri Yenice ilçesinde devam etti
Korona virüs denetimleri Yenice ilçesinde devam etti

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Market, Yenice, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs denetimleri Yenice ilçesinde devam etti - Son Dakika

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