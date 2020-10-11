Korona virüsten Türkiye'de en çok Kapadokya etkilendi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesi korona virüs ile birlikte turizmde en çok darbe alan bölge oldu.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinde Türkiye'de en çok zarar gören bölge oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinde Türkiye'de en çok zarar gören bölgenin Kapadokya bölgesi olduğunu ifade etti. Dinler, "Kapadokya bölgesi her zaman söylediğimiz gibi dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinde Türkiye'de en çok zarar gören bölge oldu. 4 ay boyunca sıfır faaliyet olan bölgemizde normalleşme süreci ile beraber bazı otellerimiz açıldı. Daha çok yerli, gurbetçi biraz da Rusya ve BDT ülkelerinden gelen turistleri ağırladık. Geçici bir yıl oldu. 2021 yılına umutla bakıyoruz" dedi.

"Kapadokya hem öksüz hem yetim kaldı"

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesinin ağırlıklı pazarının Latin Amerika ve Uzakdoğulu turistler olduğunu belirtirken bu iki bölge olmayınca Kapadokya bölgesinin hem yetim hem öksüz kaldığını söyledi. Dinler, "Kapadokya bölgesinin ağırlık pazarları Latin Amerika ve Uzakdoğulu turistlerdir. Bu iki bölgeden gelen turistler olmayınca Kapadokya bölgesi hem yetim hem öksüz kalmış oldu. Mutlak suretle 2019 yılında yaşadığımız güzel yılı 2021'de yaşamak için bu iki bölgede ki uçuşların açılması gerekiyor. Herkesin düşündüğü gibi, aşı bulunduğu zaman turizm yine eski güzel haline çok hızlı bir şekilde dönecektir diye inanıyoruz" diye konuştu.

"İç turizmin önemini bir kez daha gördük"

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, pandemi sürecinde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 700 bine yakın turist ziyaret etmesinin ardından iç turizmin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha anladık dedi. Dinler, "Tabi bir her zaman sıfırdan büyüktür. İlk 9 ayda müze ziyaretçi sayısı olarak 700 bin ziyaretçi ağırladık. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Tabii ki bölgede bir çok işletmenin ayakta kalmasını çok büyük destekleri oldu. Burada iç turizmin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu süre zarfında Kapadokya'nın zor zamanında Kapadokya'ya gelip ziyaret eden yerli ve yabancı tüm turistlere teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR