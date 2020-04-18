Koronavirüs: Lombardiya'daki can kaybı 2. Dünya Savaşı'ndan 5 kat fazla - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Lombardiya'daki can kaybı 2. Dünya Savaşı'ndan 5 kat fazla - Son Dakika

Koronavirüs: Lombardiya'daki can kaybı 2. Dünya Savaşı'ndan 5 kat fazla

6 saat önce

İtalya'da koronavirüs salgınında en yoğun etkilediği Lombardiya bölgesinde ölenlerin sayısı, 2. Dünya Savaşı'nda bölgeyi hedef alan bombardımanlarda ölenlerden beş kat fazla. Karşılaştırmayı yapan Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, "Bu büyük bir trajedi, ihtiyatlı ve tedbirli olmalıyız" dedi.

Koronavirüs: Lombardiya'daki can kaybı 2. Dünya Savaşı'ndan 5 kat fazla, System.String[]

İtalya'nın salgınla mücadele ekibinden Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, Haziran 1940 - Mayıs 1945 arası bölgeyi hedef alan bombardımanlarda 2 bin 200 sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 11 bini geçtiğini söyledi.

Arcuri basın toplantısında yaptığı açıklamada, "5 yılda 2 bin sivil ölmüştü. Lombardiya'da iki ayda 11 bin 851 kişi hayatını kaybetti; savaştakinden 5 kat daha fazla… Çok büyük bir trajedi yaşıyoruz" dedi.

Yeterli tedbirler alınmadan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmaması gerektiğini belirten Arcuri, "Bu ayları ihtiyatlı ve tedbirli geçirmek zorundayız" uyarısını yaptı.

Lombardiya'nın başkenti Milano,2. Dünya Savaşı'nda en fazla bombardımana hedef olan İtalyan kenti olmuştu.

İlk bombardıman savaşın başlarında, İtalya'nın kuzeyine ulaşma menziline sahip İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenmişti.

Müttefik Devletler, Almanya'da olduğu gibi Nazi iktidarının müttefiki İtalya'da da stratejik bölgeleri bombalamış, İtalya'da sanayi kentleri Milano, Torino ve Cenova'yı hedef almıştı.

Bombardımanlarda 5 yılda 400 bin kişi evinden olurken, 100 binlerce bina hasar gördü.





Koronavirüs Lombardiya'dan neden yayıldı?

Lombardiya'da virüsün neden bu kadar yayıldığı sorusuna henüz net bir yanıt bulunmuş değil.

Bölgede ilk vaka 20 Şubat'ta tespit edildi. Bu vakanın 18 Şubat'ta da şikayetleri nedeniyle hastaneye gittiği ancak test yapılmadığı ve evine dönmesine izin verildiği ortaya çıktı. Çok aktif bir sosyal hayatı olduğu belirtilen "Mattia" isimli bu ilk hasta hem çevresine hem de hastaneye virüsün yayılmasına neden oldu.

Mattia'nın virüsü nasıl kaptığı ise belirlenemedi. Dolayısıyla bölgede virüsün aslında çok daha önceden yayılmaya başladığı, müdahalede geç kalındığı tahmin ediliyor.

Sağlık sistemi diğer bölgelere göre daha iyi olan bölgede 65 yaş üstü nüfus 2 milyon 270 bin. Ülkedeki yaş ortalaması en yüksek bölge olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanları ve gazeteciler, bölgenin virüsün ortaya çıktığı Çin ile ticari bağlarının güçlü olduğunu vurguluyor. Ancak ilk hasta 'Mattia' örneğinde olduğu gibi Lombardiya Avrupa'da, Çin ile bağlantısı kurulamayan ilk vakaların çıktığı ve yayıldığı bölgeydi. Bu nedenle bölgenin salgının ilk aşamasına hazırlıksız yakalandığı görüşü dile getiriliyor.

Atalanta - Valencia maçı

Ocak ayı sonunda Roma'da Çinli bir turist çiftte koronavirüs bulunması üzerine İtalyan hükümeti 30 Ocak'ta Çin'le doğrudan uçuşları durdurmuş ve 31 Ocak'ta acil durum ilan etmişti. Ancak İtalya'nın bölgesel idari yapısı ve sağlık sisteminin bölge yönetimlerinin yetki alanında olması nedeniyle merkezi koordinasyonda güçlükler yaşandığı belirtiliyor.

Lombardiya'nın kalabalık ve aktif bir bölge olması da virüsün henüz tespit edilemeden önce yayılmasını hızlandırdı. 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta-Valencia maçı, karnaval kutlamaları virüsün hızla yayılması için elverişli ortam oluşturdu. Atalanta-Valencia maçı sonrası İspanyol Valencia ekibinin beş oyuncusunda koronavirüs tespit edilmişti.

Bölgenin sanayileşmiş ve kalabalık olmasının da etkisiyle hava kirliliğinin yüksek olduğunu ve hava kirliliğinin de vakaların ağırlaşmasına yol açabileceğini savunanlar da var. İtalya Çevre Tıbbı Derneği de hava kirliliğinin virüsün yayılmasını hızlandırabileceğini belirtti.

Koronavirüs, Milano, İtalya, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:00 

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