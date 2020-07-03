Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü dünya çapında etkiledi - Son Dakika

Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü dünya çapında etkiledi

Dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs salgını, 2020'nin başlangıcından bu yana küresel olarak neredeyse her boyutta etki oluştururken, sınır kapılarının kapanmasıyla da birlikte ulaştırma ve lojistik endüstrisini etkilediği görüldü.

Dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs salgını, 2020'nin başlangıcından bu yana küresel olarak neredeyse her boyutta etki oluştururken, sınır kapılarının kapanmasıyla da birlikte ulaştırma ve lojistik endüstrisini etkilediği görüldü. Böylelikle Kovid-19'un lojistik sektöründe brüt katma değerine yüzde 6,1'lik oranda azalmayla etki ettiği görüldü.

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Medya takip kurumu Ajans Press'in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, koronavirüsün ulaştırma ve lojistik endüstrisini de etkilediği görüldü. Böylelikle Kovid-19'un lojistik sektöründe brüt katma değerine yüzde 6,1'lik oranda azalmayla etki ettiği görüldü. Bu bazı ülkelerde 0,9 düşüş ile görülürken, bir dönem salgının merkez üssü olan İtalya'da yüzde 18,1 düşüş yaşandığı saptandı. Küresel sevkiyatın ise 2019 yılına oranla 2020 yılında yüzde 7,5 oranında küçülmesi bekleniyor. Diğer bir etkilenen sektör ise havacılık olurken hava taşımacılığının hacminin küresel olarak yüzde 19 azaldığı belirlendi.


Ajans Press; nakliye, lojistik, ulaşım ve havacılık anahtar kelimeleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl nakliye ile alakalı basına 4 bin 407 haber yansıdığı tespit edilirken, lojistik ile alakalı 16 bin 172 ulaşım ile alakalı 48 bin 363, havacılık ile ise 11 bin 269 haber çıktığı kaydedildi. Özellikle Kovid-19 ile birlikte seyahat yasaklarının başlamasının havacılık ve kara yolu taşımacılığa etki ettiği görüldü. - İSTANBUL

Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü dünya çapında etkiledi - Son Dakika Ekonomi

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