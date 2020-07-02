Koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösterilen Kırşehir'de "rehavet" uyarısı - Son Dakika

Koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösterilen Kırşehir'de "rehavet" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni vaka sayılarındaki istikrarlı düşüş ve tedbirleri uygulamada örnek iller arasında gösterilen Kırşehir'de, elde edilen başarıya rağmen rehavete kapılınmaması uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni vaka sayılarındaki istikrarlı düşüş ve tedbirleri uygulamada örnek iller arasında gösterilen Kırşehir'de, elde edilen başarıya rağmen rehavete kapılınmaması uyarısında bulunuldu.

Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı

Kent meydanı, işlek caddeler ve sokaklarda maske takma zorunluluğunun devam ettiği şehirde, yurt dışından gelenler, belirlenen ekiplerce titizlikle takip ediliyor. Polis ve jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri konusunda denetim ve kontrollerini ara vermeden sürdürerek rehavete kapılınmaması uyarısı yapıyor.

Kırşehir Sağlık Müdürü Ali Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Valilik koordinasyonunda salgınla mücadele edildiğini söyledi.

Kırşehir'in örnek iller arasında gösterilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Bulut, bu başarının elde edilmesinde sağlık çalışanları başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonu ve vatandaşların hassasiyet göstermesinin etkili olduğunu dile getirdi.

Bulut, Genel idare tedbirlerinin düzgün uygulanması, vatandaşların bu tedbirlere hassasiyet göstermesi, filyasyon çalışmalarının çok iyi yapılması ve bunların ışığında evde izolasyon tavsiyelerine uyulmasından dolayı son iki haftada Kırşehir'de vaka sayısında istikrarlı bir düşüş yaşandığını vurguladı. Bulut, şöyle devam etti:

"Bu örnek başarıda Valiliğimizin koordinasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı gibi diğer kurumların kontrolleri ve çalışmalarının da içinde olduğu kolektif çalıma etkili olmuştur. Tedbirler güzel bir şekilde uygulanarak başarı sağlanmıştır.

Sayın Valimizin başkanlığında sık sık toplanan İl Pandemi Kurulunun değerli üyelerinin görüşlerinin alınması, bunların uygulanması, esnafımızın bu konuda bize destek olması istikrarlı düşüşü sağlamıştır. Bu süreçte hastaneye gelen hastalarımıza da evine filyasyona gittiğimiz vatandaşlarımıza da Sağlık Bakanlığımızın ısrarla üstünde durduğu maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemi sürekli hatırlatıldı. Vatandaşlarımızın da bu hususlara dikkat edilmesi başarının sağlanmasında etkili oldu."

Rehavete kapılmadan aynı ciddiyetle salgınla mücadele etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Bulut, "Kesinlikle rehavete kapılmadan Sağlık Bakanlığımızın sürekli hatırlattığı maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmekte fayda var. Bunlara dikkat ettiğimizde filyasyon ekiplerimizin evde izolasyonla ilgili uyarılarına uyulduğunda bu başarılı süreç devam eder. Uyarılara hassasiyet gösterdikleri için Kırşehir halkına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan da Kırşehir'in istikrarlı vaka düşüşü başarısında sağlık çalışanlarının özverili çalışması, kentin dinamiklerinin de çalışanlara moral anlamda katkı sağlamasının etkili olduğunu ifade ederek, "Sendika olarak biz de sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun en üst düzeyde tutulması için gayret gösterdik. Kurallara uymakta hassasiyet gösteren vatandaşlarımız aynı zamanda sağlık çalışanlarına da katkı yaparak moral verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kent sakinlerinden Nevzat Yılmaz da sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ettiklerini belirterek, "Kendimiz tedbirlere uyuyoruz, uymayan olursa uyarıyoruz. Bu şekilde salgının geçmesini bekliyoruz." dedi.

Fahrettin Koca, Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösterilen Kırşehir'de 'rehavet' uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

22:09 Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:08 ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
16:40
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
12:29
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 22:21:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösterilen Kırşehir'de "rehavet" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]