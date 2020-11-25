Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 840'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 840'a yükseldi

25.11.2020 20:31
Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 840'a yükseldi, System.String[]

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında açıkladığı Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 164 bin 547 testten 6 bin 814 hasta tespit edildi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında açıkladığı Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 164 bin 547 testten 6 bin 814 hasta tespit edildi. Bugünün toplam vaka sayısı ise 28 bin 351 olarak belirlenirken, vefat eden 168 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 840 oldu.

Salık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu verilerini canlı yayında açıkladı. son 24 saatte yapılan 164 bin 547 testten 28 bin 351 vaka, 6 bin 814 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 911 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520, toplam hasta sayısı 467 bin 730, 12 bin 840, ağır hasta sayısı 4 bin 641, iyileşen hasta sayısı 385 bin 480 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 840'a yükseldi - Son Dakika


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