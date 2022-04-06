Kosova'da yaşayan Türk ailenin Trabzonspor sevgisi - Son Dakika
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Kosova'da yaşayan Türk ailenin Trabzonspor sevgisi

06.04.2022 01:23

Trabzonspor Kulübü, Kosova'da yaşayan Türk ailenin bordo-mavili renklere duyduğu sevgiyi dile getirdiği röportajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Trabzonspor Kulübü, Kosova'da yaşayan Türk ailenin bordo-mavili renklere duyduğu sevgiyi dile getirdiği röportajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bordo-mavili kulübün hesabından "TaraftarHikayeleri" etiketi ve "Babamızdan bize en büyük miras Trabzonspor!" başlığıyla yapılan paylaşımda Safçı ailesiyle yapılmış röportaja yer verildi.

Kosova'da yaşayan 3 çocuk babası Şefki Safçı, kendisinin Kosova'da doğup büyümesine rağmen Trabzonspor'u çok sevdiğini söyledi.

Safçı, 28 yıl önce televizyonda Türk kanallarını izlerken Trabzonspor'un 1 Kasım 1994'te Aston Villa takımı ile yaptığı maçı izlediğini anlatarak "Bir gördüm; ruh var, hırs var, her şey vardı, o zaman seçtim, işte bu takım olacak. İçimize, ruhumuza işledi. Vallahi ben Trabzon'u çok sevdim, iklimini sevdim, insanını sevdim. Ondan mı ötürü kanımıza işledi Trabzonsporlu oldum, hala bilemiyorum, çözemiyorum." dedi.

"Babamın Trabzonspor'u takip etmesi, maçlarındaki heyecanı, duygularını gördükçe biz de Trabzonspor'a daha çok bağlandık." diyen Safçı'nın kızı Afra Safçı ise Trabzon'un nerede olduğunu bilmeden bordo-mavililere gönül verdiğini ifade etti.

Kosova'da Trabzonsporlu ve Türk olmanın farklı olduğunu dile getiren Afra Safçı, Priştine'den araçla yola çıkıp 2000 kilometre uzaklıktaki Trabzon'a maç izlemek için geldiklerini anlattı.

Safçı'nın oğlu Onat Safçı da söz konusu Trabzonspor olunca 2000 kilometrenin 20 kilometre gibi geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"O heyecanla, o duyguyla tüm yolu hızlı bir şekilde kat etmiş oluyoruz. 'Bize her yer Trabzon'. Zaten Kosova'da olduğum zaman en iyisi bu sloganı hissediyorum. Nerede olursa olsun, Trabzon'daymışız gibi hissediyorum. O yüzden 'Babamızdan en büyük miras nedir?' diye sorarsanız, ben açıkçası Trabzonspor derim."

Videoda Şefki Safçı ve çocuklarının bordo-mavili forma ile deplasmanda ve kentte maç izledikleri anların yanı sıra maç sırasındaki tezahüratları ve araçla Trabzon'a yaptıkları yolculuğa yer verildi.

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Kaynak: AA

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