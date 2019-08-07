Son Dakika Haberleri: KOTO'dan konut alacaklara ikinci müjde
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KOTO'dan konut alacaklara ikinci müjde

1 saat önce

Kocaeli Ticaret Odası ile Ziraat Bankası arasında, KOTO üyesi müteahhit firmalarının müşterilerine kullandırması amacıyla imzalanan Katkı Paylı Konut Kredisi'nin faiz oranları % 0,79'a düştü.

KOTO'dan konut alacaklara ikinci müjde, System.String[]

Kocaeli iş dünyasının lider kuruluşu KOTO, hem Oda üyesi müteahhitler hem de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası ile Katkı Paylı Konut Kredisi imzalamış, konut projeleri piyasanın çok altında faiz oranlarıyla sahiplerini bulmuştu. KOTO, Ziraat Bankası ile yaptığı görüşmeler sonucu, ikinci müjdeyi de verdi.

SEKTÖRE BÜYÜK CANLILIK GETİRDİ

KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar, Katkı Paylı Konut Kredisi'nde faiz oranlarının % 0,79'a düşürüldüğünü açıkladı. Protokolün hayata geçirildiği Mart ayından bu yana müteahhitlerin de katkı paylarıyla yüzlerce projenin, alıcılarıyla buluştuğunu ve sektöre canlılık getirdiğini ifade eden Kayacı ile Çuhadar, % 0,79 faiz oranının da yine günümüz şartlarının en düşük faiz oranı olduğunu açıkladı.

YİNE PİYASANIN EN DÜŞÜK FAİZ ORANI

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayacı ve Çuhadar, "İmzaladığımız protokolün sektöre büyük canlılık getirdi. Mart aynıdan bu yana dünya çapında iyi işler yapan konut üreticilerimizin mevcut konut stoğunu, piyasanın çok altında bir faiz oranıyla, konut sahibi olmak isteyenlerle buluştu. Biz KOTO olarak elimizi taşın altına koyduk. Müteahhitlerimiz de çok ciddi bir fedakarlık yaparak ve makul oranlarla katkı paylarını kendileri ödeyerek, vatandaşlarımıza uygun şartlarda ev sahibi olmalarına katkı sundular. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte Ziraat Bankası ile tekrar görüşme gerçekleştirerek, yeni bir faiz oranında uzlaşı sağlandı. % 0,98 olan faiz oranlarını, 0,79'a düşürdük.

'PROTOKOLDEN YARARLANIN- EVİNİZİ KOTO ÜYESİ MÜTEAHHİTLERDEN ALIN'

Protokol, firmaların sahip olduğu tamamlanmış veya inşaatı devam etmekte olan birinci el konutları kapsamaktadır. Katkı Paylı Konut Kredisi sözleşmesinden yararlanmak isteyen KOTO üyesi müteahhitler öncelikle KOTO'ya başvurarak, Oda Üyeliği Belgesi temin edeceklerdir. Akabinde bu belge ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine gelen KOTO üyesi konut üreticileri, müşterilerini bu krediden faydalandırabilecektir. İşletme başına 0,79 oran ve 180 ay vade ile azami 500 bin TL olan Katkı Paylı Konut Kredisi 31 Aralık 2019 tarihine kadar kullandırılabilecektir. Kocaelili vatandaşlara, konut alımlarında KOTO üyesi müteahhitleri tercih etmeleri çağrısında bulunuyor, protokolün avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ziraat Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:05 Kaynak: Bültenler
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