Kovid-19'dan yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan'ın cenazesi toprağa verildi.
Beykoz'daki Baklacı Mezarlığında yapılan cenaze törenine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Mercan'ın ailesi, arkadaşları ve üniversite hocalarının yer aldığı az sayıda kişi katıldı.
Fakültenin onur öğrencisi olduğu öğrenilen Mercan, dualarla defnedildi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 40 gün yoğun bakımda tedavi gören Mercan, dün sabah hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:47 - Kaynak: AA
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