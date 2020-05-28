Kovid-19 önlemleri deniz canlıları için fırsata dönüştü - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında deniz trafiğinin uzun süre durmasının deniz canlılarının zenginleşmesi için fırsata dönüştüğünü bildirdi.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, denizlerde olumlu gelişmelerin yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Balıkların denize giren insanlardan da ister istemez rahatsız olduğunu aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, sportif amaçlı avcılığın da yasaklanmasıyla canlıların doğayla baş başa kaldığını dile getirdi.

Deniz canlılarının büyük bir kesiminin ileriki dönemde anaç olarak doğaya, üretime katkı sağlayacağını anlatan Gökoğlu, motor, paraşüt teknesi, jet skiler, su kayağı tekneleri olmayınca balıkların rahat bir dolaşım sağladığını bildirdi.

"Doğa kendini yenilemeye çalışıyor"

Mehmet Gökoğlu, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin deniz canlılarına yaradığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında deniz trafiği uzun süre durdu. Dolayısıyla balıklarımız kıyılara kadar yaklaşıp yumurta bırakıyor. Deniz canlılarının zenginleşmesi için önemli bir fırsat oldu. Sürecin denizlere, doğaya faydası oldu. Doğa kendi başına kaldı, kendini yenilemeye çalışıyor. Kovid-19 insanların ne yaptığını, neleri tahrip ettiğini, doğaya ne kadar zarar verdiğini ortaya çıkardı. Bu süreç doğaya zarar vermememiz gerektiğini, her şeyi usulüne göre yapmamız gerektiğini bize hatırlattı."