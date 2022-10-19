Köy muhtarı, yemek masasında tartıştığı kişiyi öldürdü (2)

MUHTARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, birlikte yemek yediği Hasan Umut Durmaz'ı, çıkan tartışmada tabancayla öldüren Mecidiye köyü muhtarı Emin Baynar'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Mecidiye köyünde yaşadığını belirten Muhtar Emin Baynar, "Olay günü saat 21.30 sıralarında, ailemle Ezine ilçe merkezine geldim. Ailemi Ankara'ya göndermek üzere belediyenin önünden otobüse bindirdim. Daha sonra Ezine'den arkadaşım olan Serkan Zehir'i telefonla arayıp, hatırını sordum. Baransel Caddesi'ndeki bir restoranda dört arkadaşıyla yemek yiyip, içki içtiklerini söyledi. Ben de yanlarına gittim. Masada Serkan Zehir, Kadir Yılmaz, İrfan Birgül, Şenol Emel ve bir de tanımadığım 25-30 yaşlarında iri yapılı bir genç vardı. Birlikte yemek yiyip, içki içtik. Yemek yediğimiz esnada adıma kayıtlı 17 ST 740 plaka sayılı aracımı masada bulunan Kadir Yılmaz'a olaydan 1 gün önce şifahen 295 bin TL'ye satmıştım. Karşılığında kendisinden çek alacaktım. Ancak bu mantıklı olmadığı için satıştan vazgeçtim ve bu işlem resmi olarak kayıtlara geçmedi. Gerçekleşmeyen bu satış işlemi yemek esnasında gündeme geldi ve masada bulunan ve isminin sonradan Hasan Umut Durmaz olduğunu öğrendiğim 25-30 yaşlarında iri yapılı genç, bana 'Şerefsizsin. Sen adam mısın? Sözünde durmamışsın' diyerek, ayağa kalktı ve sağ dizimin altına tekme attı. Aramızda itişme oldu, bu esnada üzerimde bulunan beylik tabancamı vücuduma iki eliyle sarılarak almaya çalıştı. Engel olmaya çalıştım. Boğuşma çıktı. Bu esnada silah patladı. Silahın kaç kere patladığını hatırlamıyorum. Olay esnasında ben de karşı taraf da alkollüydü. Olay yerinden kaçmadım. Gelen kolluk görevlilerine, tabancamı verip, teslim oldum" dedi.Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,