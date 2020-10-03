Köy okulunda okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ahmetfakılı Köyü Ortaokulu'nda, kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ahmetfakılı Ortaokulu Müdürlüğü'nün okulda eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikler kapsamında "Ahmet Fakılı'dan da İbn-i Sina çıkabilir" ve "Ben de yaparım" başlıkları etrafında farklı öğrenci gruplarıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata öncülüğünde iki bölümde gerçekleştirilen etkinliğin birinci bölümüne 5'inci ve 6'ıncı sınıf öğrencileri katıldı.

Okul bahçesinde yapılan etkinlikte öğrenciler, bilime yön vermiş bilim insanlarının kısa biyografilerinin yer aldığı ve masal tadında hazırlanmış kitaplardan okuyarak, özetini anlattı.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilim insanı olmak için neler yapılması gerektiğinden bahsederek, İbn-i Sina'dan örnekler verdi.

İbn-i Sina'nın, bin yıl önce Özbekistan'ın Buhara kentinde doğduğunu, bilim yolunda yeni şeyler öğrenmek için farklı coğrafyalara gittiğini ve farklı dilleri öğrendiğini anlatan Böyükata, "18 yaşına geldiğinde ihtiyacı olan pek çok kitabı okumuştu." dedi.

İkinci buluşmayı 7'inci ve 8'inci sınıf öğrencileriyle yapan Böyükata, "Ben de yaparım" başlığı etrafında çocuklarla "bilim okur yazarlığı" yolunda adım atar nitelikte söyleşi yaptı.

Etkinliğe katılan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, bu tür çalışmalara her zaman değer verdiklerini söyledi.