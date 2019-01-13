Köy Yolunda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan yolda kalan 10 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan yolda kalan 10 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.



Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyü yolu kapandı.



Araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, 2 saatte yolu açarak 10 araçtaki yaklaşık 30 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.



Vatandaşlardan Nazmi Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki saat mahsur kaldıklarını belirterek, "Durumu karla mücadele ekiplerine bildirdik. Sağ olsunlar gelip kurtardılar bizi. Arabada 4 kişiydik. Yaklaşık 10 araç mahsur kaldı." dedi.



Vatandaşlardan Ömer Akkuş ise araçlarıyla kara saplandıklarını ve belediye ekiplerinin kendilerini kurtardığını söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu

İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!

ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler

Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi