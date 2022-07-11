Köylünün "yarım doktor" dediği "sarı kantaronda" hasat başladı - Son Dakika
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Köylünün "yarım doktor" dediği "sarı kantaronda" hasat başladı

11.07.2022 09:37
Köylünün "yarım doktor" dediği "sarı kantaronda" hasat başladı

Adana'nın Toros Dağı yamacında bulanan Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde köy sakinlerinin "yarım doktor" olarak nitelendirdikleri Tıbbı Aromatik Bitki olarak doğada kendinden yetişen Sarı Kantaron çiçeğinin hasadı başladı.

Adana'nın Toros Dağı yamacında bulanan Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde köy sakinlerinin "yarım doktor" olarak nitelendirdikleri Tıbbı Aromatik Bitki olarak doğada kendinden yetişen Sarı Kantaron çiçeğinin hasadı başladı.

Cam şişelere zeytin yağ içine çiçekleri konularak bir ay boyunca bekletilen kantaron tarlalarda kurutulmaya başladı. Sarı kantaron bitkisini alternatif tıp olarak kullanan köylüler yazın hasat ettikleri sarı kantarondan elde ettikleri yağı yıl boyunca eklem ağrıları, mide ağrısı, yaralarda yardımcı tedavi olarak kullandıklarını belirterek her derde deva otun atalarından kendilerine kalan bir miras olduğunu kaydetti.

Sarı Kantaron çiçeğinin, yağının, tohumunun ve bitkisinden çay elde ettiklerini aktaran Atike Ersin Solmuşgül, "Bizim için bu yarım doktor. Çiçek dönemlerinde hasadını yapıyoruz. Cam şişelerde çiçekleri zeytinyağı ile birlikte 1 ay boyunca tarlada güneşte bekletiyoruz. Kırmızı rengi alana kadar iyice güneşte bekliyor. Mide ağrısı, eklem ağrıları, yaralarda, kesiklerde enfeksiyonda her derde deva bizim için. Yağını ya da çayını mide ağrısında kullanıyoruz. Bizim için köyde bunun adı yarım doktor. Her derde deva. Köyümüzde dağ eteklerinde doğa da kendinden çıkar her yaz çiçek dönemi toplarız. Bizim için şifa deposu" diye konuştu.

(Beril Solmuşgül/İHA)

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köylünün 'yarım doktor' dediği 'sarı kantaronda' hasat başladı - Son Dakika

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