Köyün kadınlarından dayanışma örneği - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı bir köyde kadınların bir araya gelerek yaptığı aşure, bu yıl da köy meydanında dağıtıldı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde Muharrem ayı dolayısıyla kadınlar hep birlikte aşure pişirdi. Bir evin bahçesinde toplanan kadınlar, kendilerinin ve hayırsever vatandaşların katkıları ile aldıkları malzemelerle köy halkına ve gelen misafirlere aşure yapıp ikram etti. Kınık köyünde kadınların hünerli elleri yapmış olduğu aşure, akrabalığın, komşuluğun, paylaşmanın, birlik ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu. Kadınlar tarafından yapılan aşure ikramı öncesi köy camisinde Mevlid-i Şerif okunurken, etkinliğe köy halkının yanı sıra birçok misafir katıldı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Müftüsü Şenol Şahin'in de katıldığı etkinlikte kadınlar tam bir dayanışma örneği gösterdi.

"Hep birlikte aşuremizi yaptık"

Aşure yapımında Kınık köyündeki kadınlara yardımcı olan Fevziye Kubat, "Köylü kadınlarımızın bayanlarımızla hep birlikte aşuremizi yaptık Allah kabul etsin. Herkesin eline sağlık yardımda bulunanların, yemeğe gelenlerin hepsinin eline sağlık. Allah razı olsun hepsinden" dedi. - BİLECİK