Kozan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kozan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Açıkgöz, törende yaptığı konuşmada muhtarların bulunduğu mahallede ve köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini ve halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Törene Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkan Vekili Arif Dağlı, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuh Anacık, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.