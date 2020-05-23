Kozan'da Cumhurbaşkanı selamını ile yüzler güldü - Son Dakika

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede maden kazası geçiren madenci yakınları ile engelli ve yetim aileleri bayram öncesi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, hediyelerini takdim etti.

AK Parti Kozan ilçe yönetimini ağırlayan aileler, Cumhurbaşkanın selamını almaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek Kozan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve dua yolladılar.

Başkan Yusuf Bilgili, yaptığı açıklama da "Hem Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz ve bayramlarını tebrik ediyoruz. Tüm Kozanlı hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz. Çok zor günler atlattık. Türkiye Pandemi sürecini en başarılı atlatan ülkelerden biridir. Avrupa salgın başladıktan sonra adeta dökülürken Türkiye çok başarılı bir süreç atlattı. İnşallah bayramdan sonra güzel günler ile yeni den sağlıklı bir şekilde birlikte olacağız" dedi.

Ziyarette ailelere çikolata kahve kolonya ve maske verildi. - ADANA