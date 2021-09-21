Kredi kartıyla mekan mekan gezmişler - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aşçılık yapan Osman Erkurt adlı vatandaş, kredi kartını ATM'de unuttu. Kartı bulan şahıslar, mekan mekan gezerek harcama yaptı.

İlçede bir teknede aşçılık yapan evli ve bir çocuk babası 34 yaşındaki Osman Erkurt, Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki bir ATM'de kredi kartı borcunu ödedi. Osman Erkurt'un ATM'de unuttuğu kartını, iddiaya göre 2 şahıs buldu. Kartı alan şahıslar, Neyzen Tevfik Caddesi ve Gümbet Mahallesi'nde restoran, kafe ve marketlerde harcama yaptı. Şahıslar, 800 TL olan temassız şifresiz işlem limitini bitirdi. Ertesi gün kartının yanında olmadığını fark eden Osman Erkurt, kartını iptal ettirdi.

Kartından harcamalar yapıldığını öğrenen talihsiz adam, harcama yapılan işletmeler ve harcama saatleri tespit etti. Erkurt, şahısların bulunması için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bir bankanın ATM'sinde kredi kartı borcunu ödedikten sonra kartını orada unuttuğunu söyleyen Erkurt, "Ertesi gün kartımın olmadığını fark ettim ve sürekli de harcama yapıldığını gördüm. Sonra iptal ettirdim ama burada birkaç kafe, restoranlarda harcama yapılmış, marketlerden alış veriş yapılmış. Savcılığa şikayet ettim. 800 TL harcama yapılmış. Temassız harcama limiti o kadardı. Kartın şifresini bilmedikleri için o limiti aşamamışlar. Ben de durumu yargıya intikal ettirdim. Harcamaları Neyzen Tevfik Caddesi ile Gümbet Mahallesi'nde yapmışlar. Benim kartımla mekan mekan gezmişler" ifadelerini kullandı. - MUĞLA