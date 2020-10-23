KTO'dan büyük vefa örneği - Son Dakika

KTO'dan büyük vefa örneği

23.10.2020 19:40
KTO'dan büyük vefa örneği, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu'nun ismini odada yeni açılan salonlara verdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu'nun ismini odada yeni açılan salonlara verdi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Şehrimizin gelişimine katkı veren başkanlarımızı unutmamız ve unutturmamamız gerekiyor" dedi.

KTO tarafından alınan karar ile eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu'nun isimleri odada yeni açılan salonlara verildi. Salonların açılış törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türk-İş Genle Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Kısa süre önce kaybettiğimiz iki eski başkanımızın adını da odamız bünyesinde yaşatmak istiyoruz. Eski başkanlarımızdan Hasan Ali Kilci ve Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu geçtiğimiz aylarda ve erken yaşta aramızdan ayrıldılar. Biz marifetin iltifata tabi olduğuna inandığımız için bu iki eski başkanımızın adını da meclis kararı ile odamız bünyesindeki salonlara verdik. Şehrimizin gelişimine katkı veren başkanlarımızı unutmamız ve unutturmamamız gerekiyor. Biz büyüklerimizden ahde vefayı bu şekilde gördük. Başkanlarımızın isimlerini de toplantı salonlarımızda her daim yaşatacağız. 2 merhum başkanımız görevde bulunduğu süre içerisinde her zaman övgüyle dillendirdiğimiz uyum kültürünün gereği olarak şehrimize ve ekonomik hayatımıza katkı adına mesai mefhumu gözetmeden çalıştılar" dedi.

"Bugün benim için duygusal bir gün"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Bugün benim içinde duygusal bir gün. Çünkü iki başkanımla da çok özel geçmişim var. Kayseri Ticaret Odamız aslında insanlarda var olması gereken yapılanları göstermek açısından güzel bir işe imza attılar. Bugün ki devirde ahde vefa artık hiç kimsenin aklına gelmiyor ama Kayseri Ticaret Odamızın aklına geliyor. Bundan dolayı da teşekkür ederim. Hasan Ali ağabey camiamızın büyüğü. 70'li yıllardan sonra birçok noktada beraber olduk ve şekillenme noktasında da beraber çalıştık. Mekanı cennet olsun. TOBB'un seçimlerinde benim başkan seçilmemi destekleyen 5 odadan bir tanesiydi. O zaman hemşeri olarak beni desteklemeyen Kayserili odalarımız vardı. O gün bana büyük destek vermişti. Sonrasında da beraber yakın çalışmıştık. Türk iş dünyasında büyük destekleri oldu. Ailesine sabırlar diliyorum. Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu da benim çocuklum arkadaşım, sırdaşım, kardeşim O da benim kardeşim olmadığı için bir kardeş gibiydi. Asaf'ın en önemli özelliği iş adamı olmasına rağmen hayırseverliğiydi. Kayseri'ye hizmet noktasında her şeyini ortaya koyan birisiydi. Arkalarında evlatlarını bıraktılar. Evlatları da inşallah babalarından aldıkları bayrakları daha ileriye götüreceklerini düşünüyorum. Makamları cennet olsun, var ise Allah günahlarını affetsin. Kayseri Ticaret Odası ahde vefada Kayseri'de örnek olan bir odamız. Benim ismimi de verdiler. Kendilerine yürek dolusu teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Böyle anlamlı ve önemli bir tören hepimizi memnun etmiştir. Bizler kültürümüzde geçmişimizi ve vefat edenlerimizi hem hayırla yad ederiz. Böyle bir anlayışa sahibiz. O açıdan benimde Kayseri'mize hizmet ettiğimiz yıllar içerisinde gerek Hasan Ali Başkanımız gerekse Asaf Başkanımla sürekli hukukumuz oldu. Burada da geçmişe dönük fotoğrafları görünce hatıralarımız canlandı. Önemli bir çalışma olmuş. Ömer Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "İnsan özellikle çağdaşları ve yaşıtları yakın ettiğinde ölümün kendisine daha yakın olduğunu hem kalben hem de zihnen daha fazla hissediyor. Asaf ağabeyimizle yoku ve varı paylaştığımızda, kendi aramızda para toplayıp güveç yaptığımız yılları hatırlayınca bugün içerisinde bulunduğumuz hali çok daha iyi takdir ediyor insan. Bir yandan ülkemize hizmet etmekle alakalı yoğun çaba sarf ederken, kalbimizin de ahiretle, Allah'ın emirleri ile bir arada olması gerektiğini insan bir kez daha anlıyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise, "Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak kendi işletmenizde çalışmaktan daha farklı bir pozisyonu gerektirir. Ailenizi ve işinizi unutursunuz. Kendi derdiniz ile değil başkasının derdini kendi derdiniz sayarak çözmek için gayret edersiniz. Toplumsal bir görevi yerine getirirsiniz. Bu süreç içerisinde kırdığınız olur, kırıldığınız olur. Azimli ve kararlı olduğunu sürece, yaptığınız işin doğru olduğuna inandığınız sürece sonuna kadar mücadele etmeyi de kendinize görev bilirsiniz. Bu manada baktığınız da hem Hasan Ali Kilci'nin hem de Asaf Mehmetbeyoğlu'nun Kayseri ticaretine yön verdiğini, gerektiğinde mücadele etmenin ve zorlu şartlar altında dahi görev yapmanın en güzel örneklerini gösterdiklerini ifade ediyorum. İki merhum başkanımız da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, "Bir varmış, bir yokmuş Ne zaman geleceğimiz karar veremiyoruz. Hiç kimse bu dünyaya gelirken ben bu dünyaya gitmek istiyorum, falan tarihte gitmek istiyorum, falan milletten olmak istiyorum diye Allah'a dilekçe vermiyor. Böyle bir şey yok. yüce Mevla takdir ediyor ve kader doğrultusunda dünyaya geliyoruz. Giderken de kimseye sormuyoruz. 'Tamam mı, artık götürelim mi, borç harç bitti mi, oğlan-kız evlendi mi' diye de bir soru yok. Yüce Mevla yine ezelde takdir etmiş olduğu o kader planında ne zaman isterse alıyor, götürüyor. Son günlerde epeyce dostumuzu ve arkadaşımızı toprağa verdik. Hele bu bütün toplamı 1 gram bile etmeyen bir mikrop sevdiklerimizi alıp götürüyor. Allah hepsine rahmet etsin. Hepimize ahiret ayrılığı vermesin diye de hep dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, "Allah Kur'an-ı Kerim'de 'İnsanların en hayırlısının insanlara faydalı olanıdır' diye ifade etmiş. Bizim var olma nedenimiz bu nedenle insanlara faydalı olmak olmalıdır. Sivil toplum örgütleri de insanlara faydalı olmanın çok güzel vesilesi olan yerler. Buralarda görev yapan insanlar yaptıkları ve çabaları ile vatandaşlarımızın gönlünde taht kuruyorlar. İşte bugünde adlarını yaşatmak için Kayseri Ticaret Odamız önemli kararlar aldı" dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile salonların açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ

KTO'dan büyük vefa örneği
KTO'dan büyük vefa örneği
KTO'dan büyük vefa örneği
KTO'dan büyük vefa örneği
KTO'dan büyük vefa örneği

Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Hasan Ali Kilci, Hasan Ali, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KTO'dan büyük vefa örneği - Son Dakika

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