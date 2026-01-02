Küçükçekmece'de Yangın Paniği - Son Dakika
3-sayfa

Küçükçekmece'de Yangın Paniği

Küçükçekmece'de Yangın Paniği
02.01.2026 20:05
Kentsel dönüşümdeki boş binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm aşamasında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm aşamasında boşaltılan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangının yıkım çalışmasındaki işçilerin demir kesme işlemi sırasında çıktığı iddia edilirken rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangının yan çatılara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle bina girişindeki dükkanlar zarar gördü.

Mahmut Ecevit Ficil adlı esnaf, "Yangın, bir saat kadar önce çatı katında çıkmıştı. Yukarıda demir kesiyorlardı. Kıvılcımdan dolayı oldu. Aşağıya çay içmeye inmişlerdi. Etraftaki insanlar da gördü. İtfaiyeyi çağırdılar. Bina kentsel dönüşüme girdiği için boştu" dedi.

Binanın giriş katındaki esnaflardan Yavuz Özdok, "Ekim ayında buradan karot alındı. Bize de 90 günümüzün olduğunu söylediler. Buranın Ocağın sonundan sonra boşaltılması lazım. Burada yapılan iş kaçak. Çıkan yangın da çalışanların spiralle demir kesmesinden dolayı oldu. Tüple kesiyorlar. 28 yıldır burada emeğim, hatıralarım var. Büyük bir ihtimalle malım da ziyan oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de Yangın Paniği
