Kedileri tekmeleyen hayvan düşmanı kendini böyle savundu: Tepki site yönetimineydi - Son Dakika
Üye Girişi

Kedileri tekmeleyen hayvan düşmanı kendini böyle savundu: Tepki site yönetimineydi

01.02.2023 09:49

Küçükçekmece'de yaşadığı sitenin girişindeki kedilere tekme savurduğu anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesi alınan Koyuncu, "Site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25-30 kediyi sitede besliyor. Kediler üzerinden beni tahrik ediyorlar. Onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Aslında site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi" diyerek kendini savundu.

Atakent Mahallesi'ndeki bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak tarihinde tekme atan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SİTE YÖNETİMİNE KARŞI VERMİŞ OLDUĞUM BİR TEPKİYDİ"

Aytuğ Koyuncu savcılıkta verdiği ifadede "Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi benim kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25-30 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını ve spermlerini gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Zaten kendileriyle birçok dava dosyamız var. Benim orada kediye zarar verme niyetim yoktu. Ancak site yönetiminin bana kediler üzerinden yaptıklarına karşı orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi. Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu. Zaten sonra dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.

"BU KARARI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Aytuğ Koyuncu adliyeye getirileceğini öğrenen hayvanseverler adliye önüne geldi. Hayvansever İnci Demirer, "2016 yılından beri bu suçları işlediğini kendi ağzıyla itiraf eden bir şahıstan bahsediyoruz. O şahıs bugün tutuklanması gerekirken maalesef ki serbest kaldı. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu şahsın tutuklanmasını ve adaletin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • tamirci 35: Rabbimin dilsiz kulları ahirette hesabını soracak inşallah .vicdan yoksunu mahluk sevmiyorsan ilgilenme nedir bu düşmanlık .kendinden kat be kat güçsüz bir canlıya böylesine zarar vermek büyük suç .neden ceza almıyor anlamıyorum. Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
500
Kedi tekmeleyen hayvan düşmanının ifadesi ortaya çıktı: Site yönetimine verdiğim bir tepkiydi Kedi tekmeleyen hayvan düşmanının ifadesi ortaya çıktı: Site yönetimine verdiğim bir tepkiydi İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KEDİ DÜŞMANI SERBEST BIRAKILDI

Atakent, kedi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedileri tekmeleyen hayvan düşmanı kendini böyle savundu: Tepki site yönetimineydi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:01 bin 500 liralık kazak giydiği için eleştirilen Erkan Baş sessizliğini bozdu
11:56 Rahim ve göğüs kanseriyle savaşan Nagihan Karadere "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek gözyaşlarına boğuldu
11:52 Erkan Baş'tan bin 500 TL olduğu iddia edilen kazağına yönelik eleştirilere yanıt
11:38 Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti
10:55 Balıkçıların korkulu rüyası! Atlantik Okyanusu'ndan geldi, Karadeniz'de ilk kez üremeye başladı
11:36 Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
11:31 İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı
11:26 2 kanser türüyle mücadele eden Nagihan Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı: Survivor hayatımı altüst etti
11:25 Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz?
11:18 Son dakika! Akşener, Sinan Ateş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu alçakları bulmak senin vazifendir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 12:21:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kedileri tekmeleyen hayvan düşmanı kendini böyle savundu: Tepki site yönetimineydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement