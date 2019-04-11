Küçükçekmece ve Ataşehir Belediye Başkanları Göreve Başladı

Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi ile Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi düzenlenen törenlerle mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi ile Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi düzenlenen törenlerle mazbatalarını alarak görevlerine başladı.



Çebi ve meclis üyelerinin İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını almalarının ardından belediye binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.



Halkın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Çebi, eski Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederek, "Kendisinin fikirlerinden ve tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Devlet devamlılık arz eder. Bizler, yeni bir 5 yıl için Küçükçekmece için görevlendirilmiş insanız. Mevcut hizmetler için de teşekkür ediyoruz. Başlatılmış hizmetler var onların da aynı şekilde devamını sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.



Görevi sona eren Karadeniz ise Kemal Çebi'yi tebrik ederek, "Demokrasi adına çok güzel bir gün çünkü bir iktidar halkın seçimiyle medeni şekilde el değiştiriyor. Bu ülkemiz için bir kazançtır. 5 yıl boyunca elimizden geldiğince Küçükçekmece'ye hizmet etmeye çalıştık. Seçimin sonuçları ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



Battal İlgezdi



Ataşehir'de yüzde 51,4 oy oranıyla üçüncü dönem için yeniden Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi de İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.



Törende İlgezdi'ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen de eşlik etti.



İlgezdi ve parti yöneticileri, mazbata töreninin ardından Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra belediye binasına geçen İlgezdi, burada tebrikleri kabul etti.



Battal İlgezdi, seçimin kazananının kardeşlik ve sevgi olduğunu belirterek, "Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bugünden itibaren parti rozetini bir kenara bırakarak hiçbir ayrım gözetmeden, tüm Ataşehirlilerin Belediye Başkanı olacağım. Ataşehir halkına beni üçüncü kez bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Onların güven ve destekleri en büyük gücüm olacak. Sokakları mutlu insanlarla dolu, kardeşçe yaşanılan, çocuklarının hep güldüğü Ataşehir için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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