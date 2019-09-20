Kulp şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivil için mevlit okutuldu.



kulp ilçesinde 12 Eylül'de bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 7 sivil vatandaş için Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Programa Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri., şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlit okunmasının ardından programda ilahiler söylenerek tekbirler getirilip şehitler için dualar edildi. Kılınan cuma namazının ardından verilen ikramlarla program sona erdi. - DİYARBAKIR