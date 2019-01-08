Son Dakika Haberleri: Kulp'ta Eğitime Kar Engeli

Kulp'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp ilçesinde dün akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırması nedeniyle eğitime 1 gün ara verilirken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. İlçenin kırsal mahallelerinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı, çok sayıda köy yolunun da ulaşıma kapandığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve ilçeye bağlı tüm köylerdeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 08 Ocak 2019 Salı günü ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerde eğitim verilen ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Diğer yandan, bazı ilçe sakinleri, kar yağışını eğlenceye çevirerek doyasıya kar topu oynadı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kulp, Güncel
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