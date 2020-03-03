Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseri'de yapılacak - Son Dakika
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Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseri'de yapılacak

6 saat önce

Kayseri, 7-8 Mart'ta "Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne" ev sahipliği yapacak.

Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseri'de yapılacak, System.String[]

Kayseri, 7- 8 Mart'ta "Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne" ev sahipliği yapacak.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, yaptığı açıklamada Kültepe Ekonomi Platformu ile beraber düzenleyecekleri programda Türkiye'nin finansal kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geleceklerini belirtti.

Özcan, ekonomi zirvesinde Türkiye'nin hedefleri, stratejik planları, politikaları, mevzuatları, uygulamaları ve potansiyel pazarları, sektörleri, konjonktürel gelişmelerle yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz edeceklerini ifade etti.

Programın Kayseri'de düzenlemesinden ayrıca mutlu olduğunu aktaran Özcan, "Kültepe tarihte ticaretin başşehri. Ticari yapı olarak günümüzün Hong Kong'u durumunda olan bir yer. Bunu Kültepe'de bulunan tabletlerden görebiliyoruz. Ümit ediyoruz ki yeniden bir ticari hareketliliği bu altyapıyla başlatacağız. Hem Kültepe'nin önemini anlatacak hem ticari yapısını ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Göbeklitepe'den sonra Kültepe ile yakından ilgilenmeye başladığını, bu doğrultuda ASKON ve Kültepe Ekonomi Platformu tarafından organize edilen ekonomi zirvesinin, bakanlık himayesi altına alındığını kaydetti.

Kayseri'nin kendine özgü bir ticaret kenti olduğunu, geçmişinin çok eskilere uzandığını ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

"Geçmişten günümüze ticarette kullanılan argümanlar her ne kadar değişiklik gösterse de formülü bilenler için başarılı olmak aslında çok da zor olmamıştır. Bunun önemli kanıtlarından birini de Kayseri Kültepe Örenyeri'nde Asurlular'ın ticaret kolonilerinden kalan ve tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan tabletler oluşturuyor. Öyle ki belge niteliğindeki bu tabletlerin nerede ise tamamını iş mektupları, alışveriş sözleşmeleri, borç senetleri oluşturuyor. Dünya ticaret tarihinin altın sayfalarında bir başlangıç olan Kültepe, şimdi de iş dünyasını bir araya getiren 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne ilham oluyor."

Kentteki bir otelde 7-8 Mart'ta gerçekleştirilecek zirvenin üç oturumda gerçekleştirileceği, alanında uzman konukların katılacağı bildirildi. '

Kayseri, Ekonomi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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