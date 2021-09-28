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Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı

28.09.2021 09:41
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, medyada yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla ilgili iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan kitap, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, ünlü şefler, akademisyenler ve uzmanların beğenisini topladı.

BAKANLIK, İDDİALARI YALANLADI

Ancak bazı medya organlarında, "Emine Erdoğan'ın, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı için Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden toplam 950 bin TL harcandı. Bakanlık, kitabın basımı için 250 bin TL, tanıtımı için ise 700 bin TL'lik harcama yaptı." iddiaları yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise iddiaları tek tek yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının, Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve Türkiye'nin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlandığı bildirildi.

KÜLTÜREL BİRİKİM YURT DIŞINA AKTARILACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında, hakkında olumsuz algı yaratmak üzere haberler yayımlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adlı eserin, Türk mutfağının zenginliklerinin ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle yayımlandığı ifade edildi.

Kitabın aynı zamanda Türk mutfağını tüm dünyada tanıtmak ve Türk mutfağının zenginliklerine dikkat çekmek üzere ilan edilen "Gastronomi Yılı" etkinliklerine ve 2022'de gerçekleştirilecek Türk Mutfağı Haftası'na destek olmak üzere yayıma hazırlandığı aktarılan açıklamada, yabancı dillerde yayımlanma hazırlıkları tamamlanmak üzere olan kitabın Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca satışa çıkarıldığı ve okurların ilgisine sunulduğu hatırlatıldı.

ELDE EDİLEN GELİR PRESTİJ ESERLERİN BASILMASI İÇİN KULLANILIACAK

Kitabın yoğun ilgi gördüğüne, genel okur kitlesiyle birlikte Türkiye'nin kültürünün ve mutfağının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüten özel işletmeler ve sivil toplum örgütlerince de yoğun biçimde talep edildiğine dikkat çekilen açıklamada, satıştan elde edilen gelirin, Bakanlığın Türk kültürü ve sanatının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yayımladığı prestij eserlerin basılması ve okurlara ulaştırılması için kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser, alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır. Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen çok kısa süreye rağmen okurların ve uzmanların takdirini kazanan bu eser Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı - Son Dakika
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