Kuma cinayetine müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Kuma cinayetine müebbet hapis cezası

6 saat önce

BURSA'da, 4 çocuk annesi Fatma Okan'ın (58), birlikte yaşadığı kuması 3 ayık hamile olan Dilek Okan'ı (36) bir apartmanın 3'üncü katındaki pencereden iterek ölümüne neden olduğu olayla ilgili Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

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BURSA'da, 4 çocuk annesi Fatma Okan'ın (58), birlikte yaşadığı kuması 3 ayık hamile olan Dilek Okan'ı (36) bir apartmanın 3'üncü katındaki pencereden iterek ölümüne neden olduğu olayla ilgili Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Eş Şaban Okan (58) şikayetçi olmadığını söylerken, mahkeme Fatma Okan'ı (58), 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, Nisan 2018'de, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden 1 çocuk annesi Dilek Okan, kayınpederi Şaban Okan'la dini nikah kıydı. Dilek Okan nikahın ardından Şaban Okan ve eşi Fatma Okan ile birlikte yaşamaya başladı. Dilek Okan, bir süre sonra 3 aylık hamile olduğunu öğrendi. Olay günü oturduğu binanın 3'üncü katındaki dairede pencere silen Dilek Okan, bir anda düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dilek Okan, polis ekiplerine kendisini Fatma Okan'ın ittiğini söyledi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Dilek Okan, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ADLİYE MERDİVENLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Dilek Okan, Şaban Okan ile Bursa Adliyesi'ne gidip, Fatma Okan'dan şikayetçi oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden çıkarken fenalaşan Dilek Okan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Fatma Okan ise mahkemeye sevk edildi.

ŞABAN OKAN: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Cinayetle ilgili davanın karar duruşması bugün, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatma Okan, İstanbul Bakırköy Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, eşi Şaban Okan ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkemede konuşan Şaban Okan, "Maktul Dilek Okan'dan 1 çocuğum var. Ölmeden önce hamileydi, ben hamile olduğunu biliyordum. Sanığın hamilelik konusunda bilgisi olup olmadığını bilmiyorum. İkisi arasında anlaşmazlık yoktu. Sanığın maktulü düşürerek öldürmüş olabileceğini düşünmüyorum. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

Sanık Fatma Okan ise suçsuz olduğunu ve olayla ilgisi olmadığını ifade ederek beraatini istedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti, Fatma Okan'ın tutukluluk halinin devamına ve 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet cezasına hükmetti.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:58 Kaynak: DHA
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