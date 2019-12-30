"Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kur'an Ziyafeti' etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika

"Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek

6 saat önce

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" etkinliğinin beşincisi 1 Ocak'ta yapılacak.

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" etkinliğinin beşincisi 1 Ocak'ta yapılacak.

Manisa Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Yol-Tur'un desteğiyle Yunusemre Millet Çarşısı'nın konferans salonunda gerçekleştirilecek programda, yarışmalarda dünya birinciliği bulunan Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun da aralarında bulunduğu hafızlar, Kur'an-ı Kerim okuyacak.

Etkinliğin ana teması "Uygur Türkleri" olarak belirlenirken, Manisa İlim Yayma Cemiyeti Şubesi Başkanı Recep Özgüvenç tüm Manisalıları programa davet etti.

Etkinliğin saat 20.30'da başlayacağı bildirildi.

Kur'an Ziyafeti etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek

Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Şehzadeler Belediyesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:15 Kaynak: AA
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